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Авербух: не собираюсь заморачиваться с получением нейтрального статуса

Авербух: не собираюсь заморачиваться с получением нейтрального статуса
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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира — 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух заявил, что не переживает из-за возможного получения нейтрального статуса, признавшись, что его больше беспокоит неопределённость с допуском российских спортсменов.

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми всё непросто. Мы ведь так и не получили объяснений, почему Степанова с Букиным и Мишина с Галлямовым не были допущены к Олимпиаде. Есть вероятность, что и сейчас увидим подобные примеры.

Очевидно, вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Лично я за себя не волнуюсь, потому что моё нахождение рядом со спортсменами не так важно, как присутствие их тренера. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», – приводит слова Авербуха Sport24.

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