Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала допуск российских фигуристов к международным стартам, отметив, что количество лицензий на участие в Олимпийских играх – 2030 будет зависеть от решения Международного союза конькобежцев (ISU), а не заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

«В фигурном катании мы четыре года нигде не выступали, у нас нет ни рейтинга, ни представительства, ничего. И у нас будут допускаться к участию в международных соревнованиях по одному спортсмену в каждом виде программы. А в лыжных гонках, например, нас пока вообще игнорируют. Мы же видим, кто является членами руководящих органов в этой федерации, как и в других. Говорим о спортсменах, а ведь есть ещё и судьи. Есть виды спорта, в которых, наверное, влияние судей не так важно. А есть такие, в которых это очень важно, как, к примеру, наше присутствие в технических комитетах ISU (по различным дисциплинам).

Максимальная квота на участие зарабатывается на турнирах. И если брать сезон-2026/2027, у нас будет по одному человеку в каждом виде, и только этот спортсмен может дать нам какой-то результат (для увеличения квоты) на сезон-2027/2028. А выйдем ли мы к олимпийскому сезону на максимальное количество квот, зависит не от нас. А от того, как будет решать ISU. Потому что сейчас даже не ведётся разговор о серии Гран-при, а только об официальных соревнованиях. А официальные турниры – это чемпионат континента и чемпионат мира», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».