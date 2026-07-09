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ФФККР устроит повторные прокаты юниорской сборной России — источник

ФФККР устроит повторные прокаты юниорской сборной России — источник
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) устроит повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению источника, первые прокаты юниоров состоятся с 28 по 31 июля в закрытом формате. Цель – просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского Гран-при. После федерация планирует провести ещё одни прокаты с телетрансляцией. С 3 по 6 августа ФФККР будет просматривать танцы на льду, с 10 по 13 августа – парное катание, а с 17 по 20 августа – одиночное.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований на юниорском и взрослом уровнях. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

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