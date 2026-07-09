«Мы одни из лидеров». Авербух — о включении синхронного катания в программу ОИ-2030

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как относится к включению синхронного катания в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

«Мы одни из лидеров. Знаю, что в Финляндии и Канаде очень сильное синхронное катание, но наша команда тоже достойная. Очень рад за эту историю. Это очень интересный, по-своему яркий вид. Это расширяет фигурное катание. Здорово», – приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Решение включить синхронное катание в программу Олимпийских игр – 2030 было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля.