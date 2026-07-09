Флоран Амодио поставил короткую программу Николаю Угожаеву

Чемпион Европы в одиночном фигурном катании 2011 года француз Флоран Амодио поставил короткую программу российскому фигуристу Николаю Угожаеву на предстоящий сезон-2026/2027.

Фото: Телеграм-канал Николая Морошкина

«Постановка короткой программы для Николая Угожаева от одного из самых ярких фигуристов современности — Флорана Амодио — на сборах группы Александра Волкова», – написал тренер и хореограф Николай Морошкин в своём телеграм-канале.

Постановщиком произвольной программы Угожаева также является Флоран Амодио.

Николай Угожаев является чемпионом России по прыжкам (2025), победителем этапа Гран-при России в Красноярске (2026) и бронзовым призёром финала Гран-при России (2026).