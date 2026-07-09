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«Убивается сама идея». Тренер Яковлева — о формате синхронного катания на ОИ-2030

«Убивается сама идея». Тренер Яковлева — о формате синхронного катания на ОИ-2030
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Тренер российской команды по синхронному катанию «Парадиз» Ирина Яковлева прокомментировала включение синхронного катания в программу Олимпийских игр — 2030.

«С одной стороны, конечно, это очень радостное событие. Но у меня, например, оно не вызывает такой бурной радости, потому что осадок очень большой. Это решение принято за счёт сокращения команды. Моё твёрдое убеждение, что это в итоге выльется уже в другую дисциплину. И самое главное — убивается сама идея синхронного катания. Вот эта доступность для широких масс, возможность реализовать себя, расти в плане спортивных достижений. И самое главное — уходит зрелищность.

Вся прелесть синхронного катания — когда 16 девочек на льду. Вот на мой взгляд, это уже минимум, который может создавать на площадке какие-то интересные комбинации перестроения, какой-то риск присутствует в этих перестроениях. А девять человек… Я вообще пока не понимаю, во что это выльется», – приводит слова Яковлевой ТАСС.

Традиционно в команде по синхронному катанию 16 девушек, но исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение сократить это количество до девяти на Олимпиаде 2030 года.

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