«Это победа». Навка — о снятии ограничений с российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения с российских спортсменов.

«Я очень рада. Это победа для нашего российского спорта. Это долгожданная новость, конечно. Наши спортсмены смогут теперь отбираться и готовиться к Олимпийским играм и ко всем главным соревнованиям», – приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, во вторник, 7 июля, исполнительный комитет МОК принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) и российских спортсменов.