«Он не читает ничего, что пишут в интернете». Рудковская – о жизни Александра Плющенко

Продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, как живёт её сын Александр Плющенко.

«Хорошо, что мой сын не читает ничего, что пишут в интернете. Он помешан на спорте. Кайфует не только от футбола, но сейчас начал получать удовольствие и от фигурного катания. Мальчик — шоумен. Сейчас учит тройной аксель: когда получается чисто, просто орет от счастья на льду. Пусть получает удовольствие, у него вся жизнь впереди. Мы даже специально для него на территории нашей академии сделали профессиональное футбольное поле. Теперь у него команда, которую он сам финансирует с гонораров за шоу. Сам помогает малоимущим ребятам, которые у нас тренируются бесплатно, оплачивает очень хорошего тренера.

Счастлива, что мой сын, как и мой муж, живет спортом. Саша не зацикливается только на фигурном катании. Тот же футбол дает ему выносливость. Может четыре произвольные программы подряд откатать. Это, поверьте, не просто», – приводит слова Рудковской Sport24.