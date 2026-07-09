«Сашина Олимпиада будет в 2034 году». Рудковская — о спортивной карьере Плющенко-младшего

Продюсер и жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, как складывается карьера её сына-фигуриста Александра Плющенко.

«Путь Александра очень сложен. Слава богу, что мы не обращаем ни на кого внимания. Главное, что у него есть фанаты по всему миру, которые его поддерживают. В Китае, Японии, России, Индии, Индонезии, а теперь ещё и в Азербайджане. Присылают подарки и письма с поддержкой. Нас устраивает всё, что происходит в его жизни. И, главное, его тоже это устраивает.

Саша — русский мальчик и сам сказал, что будет представлять две страны. Он тренируется в России и прославляет российскую школу фигурного катания своего папы «Ангелы Плющенко», который все медали завоевал для своей страны.

Азербайджан дал ему возможность выступить на международной арене.

В этом сезоне Саше будет непросто, но, как говорит Евгений Викторович Плющенко, Сашина Олимпиада будет в 2034 году. Время подготовиться ещё есть», – приводит слова Рудковской Sport24.