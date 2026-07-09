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Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию

Евгений Плющенко планирует открыть теннисную академию
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хочет открыть теннисную академию.

– Женя, у тебя невероятно насыщенная жизнь: Академия фигурного катания, тренерская деятельность, ледовые шоу, строительство новых ледовых дворцов.
– Я больше скажу, не только ледовых — мы запланировали открыть Теннисную академию.

– Ничего себе!
– Да. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление. Падел сейчас — невероятно модная тема. Ну это у нас, а вообще этому виду спорта 50–60 лет. Он пришёл к нам из Мексики, Испании, Аргентины. Я думаю, большая перспектива у этого вида спорта. Мое предположение, что он станет олимпийским видом, — во всяком случае, всё к тому идёт, – приводит слова Плющенко «ОК!».

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