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«Лена живёт фигурным катанием». Плющенко — о Костылевой

«Лена живёт фигурным катанием». Плющенко — о Костылевой
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, с каким прыжковым контентом к нему в академию пришла двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева.

– Жень, а ты своим опытным взглядом сразу понимаешь, есть ли у спортсмена перспектива?
– Конечно.

– Вот что в этой Лене Костылевой было такое, что ты понял: она станет чемпионом?
– Ну, Лена уже пришла к нам с одним четверным прыжком, у нее не было 3,5 акселя, у неё не было четверного тулупа — этого мы уже добились вместе, но прыгала четверной сальхов. Мы кардинально поменяли технику, многое улучшили. Лена живёт фигурным катанием, она любит его, мама у неё живет фигурным катанием. Очень важно любить и жить своим видом спорта, если ты профессионал. Но это то, что касается именно Лены.

Сейчас её прыжковый контент — шесть ультра-си в двух соревновательных программах, – приводит слова Плющенко «ОК!».

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