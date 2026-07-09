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Наумов, Чок и Бейтс не вошли в состав сборной США на сезон-2026/2027

Наумов, Чок и Бейтс не вошли в состав сборной США на сезон-2026/2027
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Федерация фигурного катания США опубликовала состав сборной на сезон-2026/2027. В сборную не попали Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Элли Кам/Дэнни О’Ши и Максим Наумов.

В категорию A попали Алиса Лью, Эмбер Гленн, Изабо Левито, Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Эмилия Зингас/Вадим Колесник, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Алиса Ефимова/Миша Митрофанов. В категорию В — Джейсон Браун.

Ранее Чок и Бейтс сообщили, что пропустят сезон-2026/2027. На ОИ-2026 Мэдисон Чок и Эван Бейтс претендовали на золото и в личных соревнованиях, но победу одержала французская пара, образовавшаяся весной 2025 года, Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон.

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