Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Шайдоров рассказал о работе над новой короткой программой с Ше-Линн Бурн

Михаил Шайдоров рассказал о работе над новой короткой программой с Ше-Линн Бурн
Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2026 года Михаил Шайдоров рассказал о работе над новой короткой программой с бывшей канадской фигуристкой Ше-Линн Бурн.

Фото: Из личного архива Михаила Шайдорова

«Готовлюсь к новому сезону. Огромная честь и крутой опыт – поработать на льду с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Очень благодарен за эту совместную работу. Как думаете, в каком стиле будет новая короткая программа?» – написал Шайдоров в социальных сетях.

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник сообщил, что завершил работу над новой короткой программой с Ше-Линн Бурн.

Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх-2026. Эта победа оказалась первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх.

Материалы по теме
«Удача не случайна». Шайдоров — о важности везения в спорте
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android