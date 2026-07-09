Михаил Шайдоров рассказал о работе над новой короткой программой с Ше-Линн Бурн

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2026 года Михаил Шайдоров рассказал о работе над новой короткой программой с бывшей канадской фигуристкой Ше-Линн Бурн.

Фото: Из личного архива Михаила Шайдорова

«Готовлюсь к новому сезону. Огромная честь и крутой опыт – поработать на льду с Ше-Линн Бурн над новой короткой программой. Очень благодарен за эту совместную работу. Как думаете, в каком стиле будет новая короткая программа?» – написал Шайдоров в социальных сетях.

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник сообщил, что завершил работу над новой короткой программой с Ше-Линн Бурн.

Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх-2026. Эта победа оказалась первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх.