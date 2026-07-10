Максим Дешам официально заявил о завершении карьеры

Канадский фигурист, выступавший в спортивных парах вместе с Деанной Стеллато‑Дудек, Максим Дешам официально объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Представлять Канаду на самых больших мировых аренах было невероятной привилегией. С первых дней на льду и до того, как я стал чемпионом мира и участником Олимпийских игр, я глубоко благодарен всем, кто поддерживал меня на этом пути — моей семье, тренерам, федерации и особенно Деанне. Вместе мы осуществили мечты, которые когда-то казались невозможными.

Хотя уйти из спорта непросто, я рад возможности внести свой вклад в его развитие по-новому и помочь воспитать следующее поколение фигуристов», — приводит слова Дешама Федерация фигурного катания Канады.

В 2024 году Дешам и Стеллато‑Дудек стали чемпионами мира.