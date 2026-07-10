«Я за себя не волнуюсь». Авербух — о получении нейтрального статуса

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и хореограф Илья Авербух высказался, что не переживает по поводу получения им нейтрального статуса.

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми всё непросто. Мы ведь так и не получили объяснений, почему Степанова с Букиным и Мишина с Галлямовым не были допущены к Олимпиаде. Есть вероятность, что и сейчас мы увидим подобные примеры.

Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Лично я за себя не волнуюсь, потому что моё нахождение рядом со спортсменами не так важно, как присутствие их тренера. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе начиная с предстоящего сезона-2026/2027.