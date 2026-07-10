Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я за себя не волнуюсь». Авербух — о получении нейтрального статуса

«Я за себя не волнуюсь». Авербух — о получении нейтрального статуса
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и хореограф Илья Авербух высказался, что не переживает по поводу получения им нейтрального статуса.

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми всё непросто. Мы ведь так и не получили объяснений, почему Степанова с Букиным и Мишина с Галлямовым не были допущены к Олимпиаде. Есть вероятность, что и сейчас мы увидим подобные примеры.

Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Лично я за себя не волнуюсь, потому что моё нахождение рядом со спортсменами не так важно, как присутствие их тренера. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе начиная с предстоящего сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android