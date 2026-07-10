«Начал получать удовольствие». Плющенко — о карьере сына в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что его 13-летний сын Александр Плющенко начал получать удовольствие от занятия фигурным катанием.

— А у него есть эта влюбленность в фигурное катание, какая была у тебя? Когда без этого не можешь жить.

— Он одно время сходил с ума по футболу (да и сейчас сходит) и думал, что будет футболистом. И тут ситуация была такая. Я позвонил своему знакомому, он агент больших ребят по футболу, а его дочь катается у меня в группе. Спрашиваю: «Можно показать Санькá в какую-нибудь серьёзную команду?» — «Не вопрос. Сейчас как раз отбор идёт, отбирают, смотрят». И я говорю сыну: «Завтра поедем, будут тебя смотреть...»

— …Как футболиста.

— Да, в профессиональную команду. И он отвечает: «Пап, ты знаешь, давай я лучше у себя во дворе буду играть, мне этого будет достаточно». То есть пришло время, он переосмыслил. Сейчас Санёк с удовольствием ходит на фигурное катание, с удовольствием занимается, он полюбил этот вид спорта. А главное, я ему сказал: «Сань, когда у тебя начнёт получаться всё, ты вообще начнёшь кайфовать». И вот пожалуйста. Он сделал 3,5 аксель, начал получать удовольствие от фигурного катания. Кто-то его спрашивал, футболист ли он: «Нет, мой профессиональный вид спорта — это фигурное катание», – приводит слова Плющенко «ОК!».