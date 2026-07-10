Фигуристка Скопцова не согласилась с критикой в адрес испанца Ямаля

Российская фигуристка Анастасия Скопцова не согласилась с критикой в адрес испанского футболиста Ламина Ямаля после матча 1/8 финала с Португалией на чемпионате мира 2026 года. Победа осталась за Испанией со счётом 1:0.

Скопцова выбрала сборную Испании в качестве своей любимой в профиле на «Кинопоиске».

«Относительно матча с Португалией и невзрачного перформанса Оярсабаля и Ямаля, я, наверное, не соглашусь с критикой Ямаля по ходу этого чемпионата мира. Её действительно много. И, честно, на мой взгляд, он действительно хорошо себя показывает на этом чемпионате мира.

Да, у него нет результативных действий, но тем не менее свои задачи на фланге он в любом случае выполняет. К нему вопросов нет.

А касательно двух выходов Оярсабаля… Ну, в любом случае футбол — это психология. Футбол — это борьба и со своим внутренним миром, и с нервами. И, как у любого спортсмена, ты можешь сотни тысяч раз делать одни и те же действия, и они у тебя будут получаться хорошо, но в самый ответственный момент они могут не получиться.

Но в любом случае Испания выиграла, и, как говорится, результат на табло. И если говорить об атмосфере в городе, то в Мадриде было очень интересно, так как Криштиану Роналду играл очень долгое время, основную часть своей карьеры, в мадридском «Реале». И, конечно же, жители Мадрида поддерживают Криштиану. Было очень интересно видеть, как испанцы болели и за Португалию, и за Испанию одновременно.

Я как болельщица сборной Испании уже больше думаю о предстоящем матче с Францией. Понятное дело, что мы любим футбол за его непредсказуемость, за то, что в нём может быть всё что угодно. Но, на мой взгляд, конечно, Бельгия не конкурент сборной Испании. Поэтому я уже жду матча с Францией, но, опять же, может быть всё что угодно», — сказала Скопцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.