«За это кто-то будет отвечать?» Тарасова — об отказе ISU следовать решениям МОК

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об отказе Международного союза конькобежцев (ISU) восстанавливать российских фигуристов во всех правах на международных соревнованиях.

«Если МОК установил правила, в ISU должны им следовать. Как можно не принимать во внимание такое заявление? Это же решение высшей спортивной инстанции в мире. Очевидно, что с этой несправедливостью нам нужно бороться. Мы это делали все четыре года и уже чего-то добились.

Я рада видеть, как наши спортсмены продолжают работать в таких сложных условиях. Мы ведь совсем не упали за время отстранения. Руководство нашего спорта и страны в целом должно заняться вопросом возвращения всех наших фигуристов с флагом и гимном. Возможно, это предстоит делать в суде. Уверена, они точно знают, что нам нужно делать.

Не понимаю, как можно было назначить в ISU таких людей, которые нас дисквалифицировали на четыре года. За это кто-то вообще будет отвечать? Этим вопросом нашей стране тоже стоит заняться», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июня восстановил в правах российских атлетов и Олимпийский комитет России (ОКР), однако ISU заявил, что не планирует менять позицию по допуску россиян после решения МОК и будет допускать их до международных соревнований только в нейтральном статусе.