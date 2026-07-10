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«За это кто-то будет отвечать?» Тарасова — об отказе ISU следовать решениям МОК

«За это кто-то будет отвечать?» Тарасова — об отказе ISU следовать решениям МОК
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась об отказе Международного союза конькобежцев (ISU) восстанавливать российских фигуристов во всех правах на международных соревнованиях.

«Если МОК установил правила, в ISU должны им следовать. Как можно не принимать во внимание такое заявление? Это же решение высшей спортивной инстанции в мире. Очевидно, что с этой несправедливостью нам нужно бороться. Мы это делали все четыре года и уже чего-то добились.

Я рада видеть, как наши спортсмены продолжают работать в таких сложных условиях. Мы ведь совсем не упали за время отстранения. Руководство нашего спорта и страны в целом должно заняться вопросом возвращения всех наших фигуристов с флагом и гимном. Возможно, это предстоит делать в суде. Уверена, они точно знают, что нам нужно делать.

Не понимаю, как можно было назначить в ISU таких людей, которые нас дисквалифицировали на четыре года. За это кто-то вообще будет отвечать? Этим вопросом нашей стране тоже стоит заняться», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июня восстановил в правах российских атлетов и Олимпийский комитет России (ОКР), однако ISU заявил, что не планирует менять позицию по допуску россиян после решения МОК и будет допускать их до международных соревнований только в нейтральном статусе.

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