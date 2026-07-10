Мария Захарова вместе с Самоделкиной посетила каток, на котором тренирует Арутюнян

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2026 года Мария Захарова посетила ледовую арену в США, на которой работает именитый американский тренер Рафаэль Арутюнян. Компанию Захаровой составила победительница чемпионата Казахстана 2024 года фигуристка Софья Самоделкина.

Фото: Социальные сети Марии Захаровой

Рафаэль Арутюнян является тренером Софьи Самоделкиной, а Марию Захарову тренирует собственная мать Анна Царёва.

Прошедшей зимой Захарова участвовала в ледовом шоу Bol on Ice, а весной – в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо.

В составе команды Москвы Захарова одержала победу на Кубке Первого канала в 2026 году.