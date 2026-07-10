Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мария Захарова вместе с Самоделкиной посетила каток, на котором тренирует Арутюнян

Мария Захарова вместе с Самоделкиной посетила каток, на котором тренирует Арутюнян
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2026 года Мария Захарова посетила ледовую арену в США, на которой работает именитый американский тренер Рафаэль Арутюнян. Компанию Захаровой составила победительница чемпионата Казахстана 2024 года фигуристка Софья Самоделкина.

Фото: Социальные сети Марии Захаровой

Рафаэль Арутюнян является тренером Софьи Самоделкиной, а Марию Захарову тренирует собственная мать Анна Царёва.

Прошедшей зимой Захарова участвовала в ледовом шоу Bol on Ice, а весной – в ледовом шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо.

В составе команды Москвы Захарова одержала победу на Кубке Первого канала в 2026 году.

Материалы по теме
«За это кто-то будет отвечать?» Тарасова — об отказе ISU следовать решениям МОК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android