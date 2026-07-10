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Фигуристка Константинова призналась, что ей было обидно за Роналду после вылета с ЧМ

Фигуристка Константинова призналась, что ей было обидно за Роналду после вылета с ЧМ
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Российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ей было обидно за футболиста Криштиану Роналду после того, как сборная Португалии вылетела из розыгрыша чемпионата мира –2026 по футболу. Сборная Португалии проиграла в 1/8 финала турнира Испании со счётом 0:1. Отметим, что Константинова выбрала сборную Испании в качестве любимой команды в своём профиле на «Кинопоиске».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Не могу точно сказать, почему выбрала именно Испанию. В футболе я разбираюсь слабо, но мне нравятся Родри и Ямаль.

Вообще это первый чемпионат мира по футболу, который я смотрю. У меня были высокие ожидания от матча Испании и Португалии. Думаю, обе команды играли на хорошем уровне, но никто не хотел рисковать. Последние семь минут действительно получились интересными и драматичными.

Несмотря на то что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Казалось, все ждали чуда в дополнительное время, что Португалия сейчас забьёт и мы увидим интригу в серии пенальти. Но Испания не оставила ни единого шанса. Это спорт.

Если бы нужно было выбрать саундтрек к выступлению Испании на ЧМ, то это была бы песня, под которую Ямаль танцует в TikTok», – рассказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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