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Мария Захарова проводит сборы у Рафаэля Арутюняна

Мария Захарова проводит сборы у Рафаэля Арутюняна
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Анна Царёва, мама и тренер российской фигуристки Марии Захаровой, сообщила, что её дочь проводит двухнедельные сборы у американского тренера Рафаэля Арутюняна в США.

— Мария сейчас проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна в США? Кто стал инициатором сотрудничества и сколько Мария проведёт там времени?
— Да, проходит в течение двух недель. Предложила Федерация фигурного катания на коньках России в лице Антона Тариэльевича Сихарулидзе, — приводит слова Царёвой «Матч ТВ».

Этим летом у Арутюняна также тренируется чемпион России 2026 года Пётр Гуменник.

Мария Захарова заняла третье место на чемпионате России в сезоне-2025/2026.

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