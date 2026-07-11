«Нет у этих людей ни чести, ни совести». Ирина Костылева — о Плющенко

Мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой Ирина Костылева обвинила тренера Евгения Плющенко в том, что он специально не заявил Елену на Российско-Китайские игры в 2025 году.

«Когда увижу настоящую работу, такую, как была с 10 января 2025 года по 10 февраля того же года, то безоговорочно, целиком и полностью доверю Лену Евгению Плющенко.

Ну а пока вместо Лены на единственные за два года международные старты [Российско-Китайские игры 2025 года] от «Ангелов Плющенко» едет Никита Сарновский со слабым рейтингом в стране. Чтоб поехал Никита, нужно убрать с международного старта Лену, являющуюся номером один в стране. А Лену нужно убрать с международного старта для того, чтоб выиграла Дзепка.

А что Лена в этот момент? Может, была в травме или не готова? Нет. Лена с Евгением Викторовичем [Плющенко] штурмовала пьедестал. Но тренер предпочел отдать титул призëра (второе место) своему ученику Сарновскому, а не гордиться победой на международке Лены. Международные соревнования выиграла тогда в январе Дзепка. Со скромными баллами.

Уберëшь Ленку со старта – поедет (незаконно) твой Сарновский.

Вот пока наш тренер играет в такие игры – нет ему доверия.

Нет у этих людей ни чести, ни совести. Всë продали, с потрохами», – написала Костылева в своём телеграм-канале.