Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Нет у этих людей ни чести, ни совести». Ирина Костылева — о Плющенко

«Нет у этих людей ни чести, ни совести». Ирина Костылева — о Плющенко
Комментарии

Мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой Ирина Костылева обвинила тренера Евгения Плющенко в том, что он специально не заявил Елену на Российско-Китайские игры в 2025 году.

«Когда увижу настоящую работу, такую, как была с 10 января 2025 года по 10 февраля того же года, то безоговорочно, целиком и полностью доверю Лену Евгению Плющенко.

Ну а пока вместо Лены на единственные за два года международные старты [Российско-Китайские игры 2025 года] от «Ангелов Плющенко» едет Никита Сарновский со слабым рейтингом в стране. Чтоб поехал Никита, нужно убрать с международного старта Лену, являющуюся номером один в стране. А Лену нужно убрать с международного старта для того, чтоб выиграла Дзепка.

А что Лена в этот момент? Может, была в травме или не готова? Нет. Лена с Евгением Викторовичем [Плющенко] штурмовала пьедестал. Но тренер предпочел отдать титул призëра (второе место) своему ученику Сарновскому, а не гордиться победой на международке Лены. Международные соревнования выиграла тогда в январе Дзепка. Со скромными баллами.

Уберëшь Ленку со старта – поедет (незаконно) твой Сарновский.

Вот пока наш тренер играет в такие игры – нет ему доверия.

Нет у этих людей ни чести, ни совести. Всë продали, с потрохами», – написала Костылева в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«За это кто-то будет отвечать?» Тарасова — об отказе ISU следовать решениям МОК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android