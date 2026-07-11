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«Успокаиваешь себя, не веря глазам и ушам». Ирина Костылева — о доверии к Евгению Плющенко

«Успокаиваешь себя, не веря глазам и ушам». Ирина Костылева — о доверии к Евгению Плющенко
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Мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой Ирина Костылева заявила, что не доверяет тренеру своей дочери Евгению Плющенко.

«Тренер — это как второй отец для Лены. Она с ним больше времени общается, чем с отцом.

Но… Полное доверие родителей и спортсмена (это очень тонкая тема) тренеру надо заслужить. Ведь мы оцениваем людей не по речам, а по делам и не можем полностью доверять тренеру, который тебя предал.

Тот кто предал однажды, предаст и второй, и третий раз. Глупо верить человеку-вруну. Даже с олимпийскими медалями.
Медали заставляют тебя усомниться в том, что ты видишь на льду.
Ну как же так? Он же сам прошëл этот путь! Он не может[предать]?
Он...
Не...
Может.
Успокаиваешь себя, не веря своим глазам и ушам», – написала Костылева в своём телеграм-канале.

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