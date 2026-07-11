«Успокаиваешь себя, не веря глазам и ушам». Ирина Костылева — о доверии к Евгению Плющенко

Мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой Ирина Костылева заявила, что не доверяет тренеру своей дочери Евгению Плющенко.

«Тренер — это как второй отец для Лены. Она с ним больше времени общается, чем с отцом.

Но… Полное доверие родителей и спортсмена (это очень тонкая тема) тренеру надо заслужить. Ведь мы оцениваем людей не по речам, а по делам и не можем полностью доверять тренеру, который тебя предал.

Тот кто предал однажды, предаст и второй, и третий раз. Глупо верить человеку-вруну. Даже с олимпийскими медалями.

Медали заставляют тебя усомниться в том, что ты видишь на льду.

Ну как же так? Он же сам прошëл этот путь! Он не может[предать]?

Он...

Не...

Может.

Успокаиваешь себя, не веря своим глазам и ушам», – написала Костылева в своём телеграм-канале.