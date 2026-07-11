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«Я опять хочу ребёнка». Александра Игнатова — о планах на будущее

«Я опять хочу ребёнка». Александра Игнатова — о планах на будущее
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) заявила, что хотела бы ещё одного ребёнка.

«Недавно были на гендер-пати Влада [Красавина] и Анри [его жены]! Очень обрадовалась, когда узнала, что у ребят будет мальчик – только недавно думала, с кем Мише играть в футбол.

А ещё…

Я опять хочу ребёнка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они [дети] прекрасные. Смотрела на ребят и думала, какой сделаю свою следующую гендер-пати. Это определённо мой любимый тип вечеринок.

Планы на большую семью никуда не делись, но жаль, что кататься и рожать детей одновременно невозможно», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Напомним, 6 августа 2025 года у Александра и Макара Игнатовых родился сын Михаил.

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