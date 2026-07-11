«Оно может быть площадкой для высказывания». Туктамышева — о фигурном катании

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему фигурное катание имеет такую большую популярность.

«Недавно я поняла, что фигурное катание ещё может быть площадкой для высказывания. Фигурное катание — это точно не просто спорт. Оно соединяет искусство вместе с физической нагрузкой. Это прекрасно. Поэтому фигурное катание такое популярное», – сказала Туктамышева в видео на YouTube-канале «Ещё подход».

Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры 24 ноября 2025 года. Сейчас активно выступает в ледовых шоу и проводит мастер-классы для детей.