Стали известны постановщики программ Владислава Дикиджи на сезон-2026/2027

Тренер Олег Татауров рассказал, кто стал постановщиками короткой и произвольной программ фигуриста Владислава Дикиджи, а также дал комментарий по поводу его здоровья.

«Обе программы были уже поставлены в середине мая, поэтому сейчас идёт их отработка. Произвольную программу поставил Никита Михайлов, короткую — Егор Мурашов.

Как обстоят дела со спиной Владислава? Пока он не жалуется на спину, работаем в полном объёме», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Владислав Дикиджи является чемпионом России 2025 года, серебряным призёром чемпионата России — 2024, а также пятикратным победителем этапов Гран-при России.