Роднина: точно не вернусь в фигурное катание в качестве тренера или консультанта

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что не планирует возвращаться к тренерской работе в фигурном катании. Роднина работала тренером в США в период с 1990 по 2002 год.

«Точно не вернусь в профессиональное фигурное катание в качестве тренера или консультанта. Считаю, что у тренера, как и у спортсмена, есть свой лимит времени на высшем уровне. Нужно бороться не во второй десятке, а в топе. Фигурное катание сильно меняется, и нужно быть очень современным человеком, чтобы оставаться актуальным.

Возможная работа с Сашей Плющенко? У него есть тренер — его отец. Сейчас это один из лучших наставников в нашей стране, а в прошлом великий спортсмен. Я же с тренерской работой уже точно закончила. Ровно так же я ушла из профессионального спорта. Тянуть или пытаться вернуться, как некоторые спортсмены, я не стала», – приводит слова Родниной Sport24.