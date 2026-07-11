«Будет приятно проявить себя за границей». Татауров — о настрое на предстоящий сезон

Тренер чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал, изменился ли настрой у его подопечного после допуска российских фигуристов до международных соревнований.

«Изменился ли настрой после допуска? У Влада всегда настрой был хороший. Конечно, приятнее будет выехать куда-то за границу и себя там проявить, показать. Хотелось бы посмотреть, как его оценят иностранные судьи. Ждём дальнейших решений», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с сезона-2026/2027.