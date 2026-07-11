Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Будет приятно проявить себя за границей». Татауров — о настрое на предстоящий сезон

«Будет приятно проявить себя за границей». Татауров — о настрое на предстоящий сезон
Комментарии

Тренер чемпиона России по фигурному катанию Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал, изменился ли настрой у его подопечного после допуска российских фигуристов до международных соревнований.

«Изменился ли настрой после допуска? У Влада всегда настрой был хороший. Конечно, приятнее будет выехать куда-то за границу и себя там проявить, показать. Хотелось бы посмотреть, как его оценят иностранные судьи. Ждём дальнейших решений», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Роднина: точно не вернусь в фигурное катание в качестве тренера или консультанта
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android