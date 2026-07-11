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«Фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой». Загитова — о занятиях боксом

«Фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой». Загитова — о занятиях боксом
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Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) в женском одиночном катании Алина Загитова в социальных сетях опубликовала видео, где показала свою тренировку по боксу.

«Продолжаю заниматься боксом, потому что это приносит мне энергию, силу и спокойствие. И я хочу, чтобы люди видели: фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой, но и в перчатках, с чёткой целью и горящими глазами.

Если вы хотите попробовать что‑то beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс. Сначала может быть сложно, но именно в этом и есть смысл: ты не просто тренируешь тело, а тренируешь характер. И это одно из самых важных, что можно дать себе», — написала Загитова в телеграм-канале.

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