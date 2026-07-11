«Здесь он никому не нужен был». Плющенко — о переходе сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о переходе своего сына Александра в сборную Азербайджана.

– Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет сбор. Мы на две недели едем, будем тренироваться там. Мы и там и там тренируемся.

– Как вы считаете, какие шансы...

– Великолепные шансы!

– Они будут больше, чем здесь?

– Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, даже никто не обратил бы внимания.

Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать. Быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идёт деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов.

Очень рад, что сейчас наш олимпийский комитет, федерация фигурного катания в лице Антона Тариэльевича Сихарулидзе довела, сейчас выпускают наших спортсменов. Пусть пока по одному, пусть пока наши взрослые спортсмены не допущены до Гран-при, по крайней мере, этот шаг вперёд пошёл.

Произойдёт опять рост, мы опять выйдем на международную арену и будем занимать очень приличные места, — приводит слова Плющенко Lotus Media.