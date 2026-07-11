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Авербух: не поддерживаю мнение, что сейчас нужно судиться с ISU за полное возвращение

Авербух: не поддерживаю мнение, что сейчас нужно судиться с ISU за полное возвращение
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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер и хореограф Илья Авербух заявил, что не поддерживает мнение о необходимости судиться с Международным союзом конькобежцев (ISU) за возвращение россиян с флагом и гимном.

«Не поддерживаю мнение, что сейчас нам нужно судиться с ISU за полное возвращение с флагом и гимном. Кажется, нам лучше помолчать и дождаться выступлений российских спортсменов. Не нужно спекулировать по этому поводу.

Наших ребят допустили после четырёх лет отстранения, а мы хотим в суд обращаться. На данный момент такие предложения совсем не к месту. Своими победами российские фигуристы всем всё докажут. Тогда наш флаг и гимн обязательно вернутся», — приводит слова Авербуха Sport24.

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