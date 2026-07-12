«Не хотелось засиживаться дома просто так». Дмитрий Алиев — о тренерской деятельности

Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как совмещает тренерскую деятельность с собственными тренировками.

– Многие знают, что со мной случилось, и, исходя из этого, мне не хотелось отсиживаться дома просто так. Поэтому я решил уйти в тренерскую деятельность, чтобы как-то убить время, помочь ребятам достигать новых результатов. Сейчас здесь на сборах [группы Евгения Рукавицына в Тбилиси] я тоже это практикую с некоторыми группами и даже со старшими. Просто через свой взгляд, свою призму пытаюсь помочь другим ребятам достигать результатов.

Сейчас стал намного проще к этому относиться, изначально другие представления были. Тут нужно разделять, смотря в каком ты амплуа – ведёшь полноценно группу и ты в ответе за них или как некий куратор. Это совершенно разные вещи.

Это здорово, это обмен информацией. Какая-то особая энергетика, потому что ты всё равно за то, чтобы другой человек научился кататься и дать ему новый материал, делишься знаниями, опытом. Потому что на моём пути встречалось много различных турниров, сборов – это всё опыт, которым хочется поделиться. А если человек, воспитанник, спортсмен, впитывающий здорово, ты сразу видишь результат и тебя это начинает классно поднимать внутри.

– Это не отвлекает тебя от твоей основной деятельности как спортсмена?

– Уверен, что это рано или поздно со мной бы случилось, и, раз это случилось сейчас, значит, так надо. Конечно, может быть, какие-то моменты меня отвлекают от спорта, но не готов сейчас оставить тренерскую деятельность, потому что там я восполняю что-то внутреннее. Не готов сейчас сесть и полноценно уделить время тренировочному процессу, потому что физически это сделать очень тяжело.

Сейчас это как будто бы самый удобный формат, в котором я могу работать. Когда я тренирую, немножко отдыхаю от физической нагрузки, а когда тренируюсь, немножко отдыхаю от ментальной нагрузки. Это две взаимозаменяемые для меня вещи, поэтому у меня классное время сейчас, – сказал Алиев в интервью Первому каналу.