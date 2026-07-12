Чемпион Европы российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, чем отличается взгляд тренера и спортсмена на фигурное катание.

– Главное отличие взгляда тренера на фигурное катание от взгляда фигуриста?

– Я начал здесь как спортсмен к своим неудачным тренировкам относиться иначе. Возможно, это из-за того, что я начал смотреть на это всё дело под призмой тренера. Моё отношение к спорту сейчас осталось таким же, но на неудачи смотрю чуть легче, чем раньше. Не посыпаю голову пеплом, не пытаюсь вогнать себя в угол. Я хладнокровно принимаю положение и своё состояние. В общем, научился разделять эти вещи.

Конечно, когда исключительно в спорте и только спортсмен, если забуду про тренерскую деятельность, начну опять уходить в некую утопию. Тут главное — уметь держать холодную голову. Но мне это помогает сейчас именно для самого себя. Вижу это всё со стороны, слышу, что проговариваю, параллельно кладу потом это всё в тренировках на себя, мне становится проще справляться с какими-то моментами, — сказал Алиев в интервью Первому каналу.