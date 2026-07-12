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Яна Рудковская отреагировала на победу Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026

Яна Рудковская отреагировала на победу Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026
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Жена двукратного олимпийского чемпиона, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская отреагировала на победу российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026. В финале россиянка обыграла соперницу из Китая Синьжань Сунь (5:7, 6:3, 6:4).

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

«Пока весь мир обсуждал брендовые платья на трибунах, королевскую ложу, светские выходы и очередные модные разборы Уимблдона, наши снова сделали всех — победили!

17-летняя Анна Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона, обыграв в финале китаянку Сунь Синьжань. Такая красивая победа, если ещё знать, что в последний раз теннисистка из России выигрывала юниорский Уимблдон 10 лет назад!

Такой характер у этой девушки, талант и огромный труд, за которым стоят тысячи часов тренировок! Мы восхищаемся нашими фигуристами, которые годами задают высочайшую планку мировому спорту, но и в теннисе российская школа вновь напоминает о себе! Появляется новое поколение спортсменов, которое в очередной раз доказывает, что чемпионы из России способны побеждать на самых престижных мировых аренах.

Уже нет разницы, кто в чём пришел на Уимблдон, вот настоящий заголовок с корта! Анна, от всей души поздравляем! Пусть эта победа станет только началом большого пути. Гордимся!» — написала Рудковская у себя в телеграм-канале.

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