Яна Рудковская отреагировала на победу Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026

Жена двукратного олимпийского чемпиона, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская отреагировала на победу российской теннисистки Анны Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне-2026. В финале россиянка обыграла соперницу из Китая Синьжань Сунь (5:7, 6:3, 6:4).
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«Пока весь мир обсуждал брендовые платья на трибунах, королевскую ложу, светские выходы и очередные модные разборы Уимблдона, наши снова сделали всех — победили!
17-летняя Анна Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона, обыграв в финале китаянку Сунь Синьжань. Такая красивая победа, если ещё знать, что в последний раз теннисистка из России выигрывала юниорский Уимблдон 10 лет назад!
Такой характер у этой девушки, талант и огромный труд, за которым стоят тысячи часов тренировок! Мы восхищаемся нашими фигуристами, которые годами задают высочайшую планку мировому спорту, но и в теннисе российская школа вновь напоминает о себе! Появляется новое поколение спортсменов, которое в очередной раз доказывает, что чемпионы из России способны побеждать на самых престижных мировых аренах.
Уже нет разницы, кто в чём пришел на Уимблдон, вот настоящий заголовок с корта! Анна, от всей души поздравляем! Пусть эта победа станет только началом большого пути. Гордимся!» — написала Рудковская у себя в телеграм-канале.
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