«Жизнь разделилась на две части: до того дня и после». Дмитриев-младший — о смерти отца

Фигурист Артур Дмитриев-младший высказался о смерти отца, двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Артура Дмитриева. Он скончался 29 июня. Причиной стал сердечный приступ.

«До сих пор часть меня не может поверить, что папы больше нет. Кажется, моя жизнь разделилась на две части: до того дня и после него. Для всего мира мой отец был двукратным олимпийским чемпионом, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и одним из величайших фигуристов парного катания в истории. Для меня он был просто папой.

Он был моим первым тренером, моим главным учителем, моей самой большой поддержкой и человеком, который сформировал не только спортсмена, которым я стал, но и человека, которым являюсь сегодня. Именно он научил меня, что настоящий успех рождается из дисциплины, уважения к людям, доброты и умения никогда не сдаваться. Всё, чего я достиг, и всё, чего ещё надеюсь достичь в будущем, началось с него.

За последние недели я получил тысячи сообщений от спортсменов, тренеров, учеников, коллег, друзей и людей, которые просто восхищались моим отцом. Я прочитал каждое сообщение, каждую историю и каждое воспоминание с огромной благодарностью. Спасибо», — написал Дмитриев-младший на своих страницах в соцсетях.