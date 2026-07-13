«Если чисто откатаю, бомба будет». Дикиджи — о новых программах на сезон-2026/2027

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал о постановке своих программ на предстоящий сезон-2026/2027.

«Я позаимствовал идею, но это первый раз, когда сам предложил идею и музыку постановщику. Очень сильно и давно хотел поставить программу под эту музыку и с этой конкретной идеей. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. Думаю, вам понравится. Если ещё я чисто откатаю, вообще бомба будет. Реально классная программа, мне она очень нравится. И произвольная программа тоже нравится ничуть не меньше. Но та посерьёзнее уже», — сказал Дикиджи в прямом эфире у себя на странице в соцсети.