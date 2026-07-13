Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Бойкова — о кошках в Тбилиси: пушистых друзей тут можно найти на каждом углу

Александра Бойкова — о кошках в Тбилиси: пушистых друзей тут можно найти на каждом углу
Комментарии

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала об отношении к собакам и кошкам в Тбилиси.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

«Многие считают Тбилиси городом собак. Я не буду спорить с этим, пёсиков тут полно, и они живут свою лучшую жизнь, питаясь шашлыками и хинкали.

Но тут так же много и кошек! По количеству граффити с котиками Тбилиси может соревноваться с Зеленоградском. А пушистых друзей тут можно найти на каждом углу и почти в каждой кофейне», – написала Бойкова в телеграм-канале.

Бойкова и Козловский тренируются у Станислава Морозова в центре фигурного катания заслуженного тренера Российской Федерации Этери Тутберидзе в Москве. Ранее, с 2016 по 2023 год, Бойкова/Козловский тренировались в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.

Материалы по теме
Жулин: Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой. Нужно ждать
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android