Александра Бойкова — о кошках в Тбилиси: пушистых друзей тут можно найти на каждом углу

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала об отношении к собакам и кошкам в Тбилиси.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

«Многие считают Тбилиси городом собак. Я не буду спорить с этим, пёсиков тут полно, и они живут свою лучшую жизнь, питаясь шашлыками и хинкали.

Но тут так же много и кошек! По количеству граффити с котиками Тбилиси может соревноваться с Зеленоградском. А пушистых друзей тут можно найти на каждом углу и почти в каждой кофейне», – написала Бойкова в телеграм-канале.

Бойкова и Козловский тренируются у Станислава Морозова в центре фигурного катания заслуженного тренера Российской Федерации Этери Тутберидзе в Москве. Ранее, с 2016 по 2023 год, Бойкова/Козловский тренировались в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.