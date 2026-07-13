Ирина Костылева рассказала, какую роль сыграла в детстве дочери

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, какую роль сыграла в детстве дочери.

«Муж мой занимался Леной, а я занималась бизнесом. Я уходила, они спали, я приходила, они спали. И в очередной раз, когда у Леночки был бронхит, очень тяжёлое лечение было, врачи не знали, справятся они или нет, мы повели Лену к бабушке-еврейке, и она сказала: «Ира, твой муж хоккеист, пусть берёт ребёнка с собой на лёд».

Они пошли туда, нашли там начинающего тренера, который поставил Лену на коньки. Ей это очень нравилось. И вот они так ходили где-то несколько месяцев. Её на льду увидел другой тренер, более опытный, и спросил меня: «А что это? Сколько вашему мальчику лет?» Я говорю: «Да вот три года и три месяца. Только это не мальчик, а девочка». Он говорит: «Какая она у вас шустрая, классная. Приходите ко мне в группу», и мы пришли», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.