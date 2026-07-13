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«Меньше кнопки, но уже видно, что талантливая». Ирина Костылева — о первом старте дочери

«Меньше кнопки, но уже видно, что талантливая». Ирина Костылева — о первом старте дочери
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Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, поделилась воспоминаниями о первых соревнованиях дочери.

— Помните первые соревнования Лены?
— Конечно, это было буквально через несколько месяцев, как она вышла в феврале в группу. Наш тренер сказал: «Так, ставим программу». Папа наш нашёл музыку «Маша и Медведь», потому что Лена была похожа на Машу. Это такая гордость была, такое счастье, вы не представляете! Лена не испугалась огромного количества людей. Она была вне конкурса, потому что в её возрастной категории не было других участниц. Но она даже хотела не уходить со льда.

— Во время первых соревнований Лены вы осознавали, что всё может настолько далеко зайти, что фигурное катание будет делом её жизни?
— Никогда, вот поверьте. Она ходила с мужем на лёд во время и после его хоккейных тренировок. Там папа Лены встретил своего друга, он сказал: «Слушай, какая она у тебя будет прелесть». Она меньше кнопки, но уже видно, что талантливая. Он сказал это, я так ещё на него посмотрела, думаю: «Ничего себе», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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