Ирина Костылева рассказала, что молится во время выступлений дочери

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, призналась, что молится во время выступлений дочери.

— Ирина, а расскажите, вот сейчас вы наблюдаете за всеми соревнованиями, вы что чувствуете во время проката Лены?

— Я молюсь, об этом знают все, кто сидит рядом, это слышно. Я беру икону в руки, подхожу к борту, если это возможно. Держу иконку в руках и молюсь по «Отче наш». Это ограждает от всех отрицательных посылов, которые идут со всех сторон на Лену, а таких много.

Но и положительного тоже очень много. Господи, сколько за эти три года я слышала положительного от людей, от детей, от родителей, от тренеров, которые подходят, просто жмут руку и говорят: «Какая вы молодец, какая у вас девочка, то, что вы делаете для неё, не делает никто», — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.