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Ирина Костылева заявила, что не посещает тренировки в «Ангелах Плющенко»

Ирина Костылева заявила, что не посещает тренировки в «Ангелах Плющенко»
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Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, что не посещает тренировки дочери в «Ангелах Плющенко».

— Вы же посещаете тренировки, участвуете как-то в тренировочном процессе?
— Сейчас никак не участвую. Только когда тренировки за деньги — тогда я могу что-то сказать. Когда это тренировки в «Ангелах Плющенко», родители не находятся на льду — мы сидим за стеклом на втором этаже. Никто не считает, что родитель имеет право что-то говорить. Когда мы посещали платные тренировки, у меня выходило полмиллиона каждый месяц. Тогда я могла выразить своё желание и что-то сказать, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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