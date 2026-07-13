Ирина Костылева заявила, что не посещает тренировки в «Ангелах Плющенко»

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, что не посещает тренировки дочери в «Ангелах Плющенко».

— Вы же посещаете тренировки, участвуете как-то в тренировочном процессе?

— Сейчас никак не участвую. Только когда тренировки за деньги — тогда я могу что-то сказать. Когда это тренировки в «Ангелах Плющенко», родители не находятся на льду — мы сидим за стеклом на втором этаже. Никто не считает, что родитель имеет право что-то говорить. Когда мы посещали платные тренировки, у меня выходило полмиллиона каждый месяц. Тогда я могла выразить своё желание и что-то сказать, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.