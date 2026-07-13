Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Костылева: у Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве

Ирина Костылева: у Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве
Комментарии

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, как её дочь настраивается на старты.

— Во время соревнований вы как-то настраиваете Лену на старт?
— Сейчас у Лены в основном крупные старты, куда родителей не пускают. То есть мы приходим из гостиницы, заходим в холл, спортсмены идут налево, родители — направо. На льду она всегда ищет глазами, где я сижу. Она очень любит осмотреть зал, трибуны. Когда Лена выходит на лёд, всегда смотрит на обстановку, как зрители принимают, как девочки катаются. Этому её я научила, чтобы она так настраивалась.

У Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве. Для неё каждый старт — это праздник. Она очень любит накраситься, навести красоту, потом после соревнований пойти в кафе, где-то отпраздновать. Для неё соревнования — это не наказания, а радость! — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Что это у вас за мальчик?» Как семья Костылевых разглядела талант в дочери
Эксклюзив
«Что это у вас за мальчик?» Как семья Костылевых разглядела талант в дочери
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android