Ирина Костылева: у Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, как её дочь настраивается на старты.

— Во время соревнований вы как-то настраиваете Лену на старт?

— Сейчас у Лены в основном крупные старты, куда родителей не пускают. То есть мы приходим из гостиницы, заходим в холл, спортсмены идут налево, родители — направо. На льду она всегда ищет глазами, где я сижу. Она очень любит осмотреть зал, трибуны. Когда Лена выходит на лёд, всегда смотрит на обстановку, как зрители принимают, как девочки катаются. Этому её я научила, чтобы она так настраивалась.

У Лены очень спокойная психика, мы сделали из неё бойца в детстве. Для неё каждый старт — это праздник. Она очень любит накраситься, навести красоту, потом после соревнований пойти в кафе, где-то отпраздновать. Для неё соревнования — это не наказания, а радость! — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.