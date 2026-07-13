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Ирина Костылева рассказала о самом значимом выступлении дочери

Ирина Костылева рассказала о самом значимом выступлении дочери
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Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала о самом значимом выступлении дочери.

— Может быть, какой-то есть прокат Лены, который вот для вас самый памятный?
— Это было в январе 2022 года, в Москве. За месяц до соревнований Лена даже не знала, куда ей ехать во время программы. Всё было совершенно не отработано, тренеры никак не тренировались с Леной. У неё были шикарные прыжки, но они нарабатывались во время индивидуальных занятий за отдельные деньги.

Мы сразу после Нового года 1 января вышли на лёд работать над программой, отрабатывали дорожку шагов вместе с другим тренером. В итоге на соревнованиях Лена получила за эту дорожку четвёртый уровень. А мне потом передали, что судьи были от неё в восторге. Этого результата она добилась всего за месяц! Она большая молодец: собрала программу с шикарной дорожкой и хорошими четверными прыжками.

— Есть какие-то выступления, какие-то прокаты Лены, которые вы часто пересматриваете?
— Пересматриваю дорожку из программы Тони Брэкстон, Болеро". Люблю очень прокат с мемориала Жука, когда она первый раз стала чемпионкой. Очень много всего пересматриваю, и Кармен, и первое её выступление в синем платье. Все выступления Леночки очень люблю и с удовольствием смотрю, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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