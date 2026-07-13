Ирина Костылева: я уже больше года заблокирована в «Телеграме», может, это к лучшему

Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, что чувствует, когда читает новости о дочери.

— Я понимаю, что вы следите за новостями о Лене, и комментарии наверняка тоже читаете. Расскажите, что чувствуете, когда всё это видите.

— Хочется иной раз ответить точно так же гадко и мерзко некоторым комментаторам, когда говорят про нас неправду. Я уже больше года заблокирована в «Телеграме», и никому не могу ответить. Может быть это к лучшему, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Елена Костылева тренируется в штабе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В предстоящем сезоне короткая программа фигуристки будет под «Болеро» Мориса Равеля, её постановщиком стал пятикратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин. Над произвольной программой Костылева работала со знаменитым российским хореографом Ильёй Авербухом.