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Ирина Костылева рассказала, как её дочь отреагировала на международный допуск

Ирина Костылева рассказала, как её дочь отреагировала на международный допуск
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Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, как её дочь отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян в нейтральном статусе.

— Совсем недавно мы все узнали радостную новость, что нас наконец-то допустили до международной арены. Вы как сами отреагировали? И как Лена отреагировала?
— Я — спокойно. Только немного расстроилась, что в нейтральном статусе, без флага и гимна, но ничего. Лена тоже отреагировала спокойно. Совсем скоро будут контрольные прокаты, мы к ним готовимся и надеемся, что сможем отобраться на международку.

Она у нас уникальная спортсменка, я в неё верю. Она способна раскатать коньки после заточки за 15 минут, никто так не может, кроме неё. Евгений Викторович один раз сказал фразу, которая характеризует Лену как спортсмена: «Костылева — это Олимпиада, это бойцовский характер».

— А у вас лично какие ожидания от международного грядущего сезона?
— Вы знаете, я давно привыкла ничего не загадывать в фигурном катании. Я отбрасываю от себя эти мысли. Единственное, что я Лене сказала: если не получится в этом сезоне выступить на международных стартах, то мы поедем на море и будем там тренироваться. С утра — лёд, а вечером будем купаться и отдыхать, — сказала Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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