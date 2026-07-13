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Роднина: наш уровень фигурного катания упал за время отстранения

Роднина: наш уровень фигурного катания упал за время отстранения
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала состояние российского фигурного катания после четырёхлетнего отстранения.

«Наш уровень фигурного катания так или иначе упал за время отстранения. Но не сильно. Просто по той причине, что не было возможности соревноваться с лучшими из лучших. Наших спортсменов этой возможности лишили. А прогресс невозможен в условиях отстранения. Так устроен спорт. Это показала и Олимпиада. Но, думаю, те спортсмены, которые будут допущены до турниров ISU, быстро наверстают упущенное», — приводит слова Родниной издание «Советский спорт».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что не планирует менять позицию по допуску россиян после решения Международного олимпийского комитета (МОК) и будет допускать их до международных соревнований только в нейтральном статусе.

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