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Бестемьянова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Бестемьянова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.

«В любом случае Женя имеет право на своё мнение, какое бы оно ни было. Почему я должна судить, прав он или не прав? У каждого из нас своё мнение. А спорить с олимпийским чемпионом я не собираюсь. Я очень люблю наше фигурное катание, и мне нравится, что делают наши фигуристы», — приводит слова Бестемьяновой LiveResult.

Ранее 13-летний сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство, перейдя в сборную Азербайджана. Евгений объяснил это решение тем, что Александру необходимо выступать на международной арене, которой он был лишён в России.

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