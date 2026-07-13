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«Ор такой стоял на весь лёд, с матами». Ковалёв — о своей травме

«Ор такой стоял на весь лёд, с матами». Ковалёв — о своей травме
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Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, как сломал ногу в 2025 году.

«Здесь я чётко помню, как всё было. Понедельник, две недели до этапа Гран-при в Омске. Я уже восстановил четверные [прыжки], начинал катать программы. Пришёл на каток заранее, размялся, был заряжен. Чувствовал, что сейчас всё будет классно.

Выхожу на лёд, мне Александр Сергеевич [Волков] говорит, мол, раскатайся, распрыгайся, разомни короткую. Я всё сделал, размял тройные каскады, тройные аксели, сделал два четверных в связке. За пару дней до этого мне Дмитрий Зыкин сделал новый заход с руками — ну, думаю, надо его опробовать.

Захожу, падаю, щелчок — и лежу под бортом. Ор такой стоял на весь лёд, с матами.

Всё произошло очень быстро. Притом, как мне кажется, не было ничьей вины — ни моей, ни тренера. Просто такая вот нелепая случайность. Мне даже сказали — «ты ж ровно летел». Но на приземлении нога воткнулась в лёд, а тело продолжило крутиться», – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».

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