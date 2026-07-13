«Встречали, подбадривали, говорили, что ждут меня». Ковалёв — о поддержке болельщиков

Призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Артём Ковалёв рассказал, почему он решил продолжить спортивную карьеру, несмотря на серьёзную травму ноги.

— Почему хотел завершить карьеру? Не верил, что после такой травмы реально вернуться?

— Было обидно, что я только-только попал во взрослую сборную, всё только начинается — и тут всё по щелчку пальца меняется. Честно скажу, в тот момент были очень страшные мысли у меня. Даже говорить о них не хочу.

На том этапе мне очень помогла поддержка болельщиков. Помню, пришёл на этап Гран-при — меня встречали, подбадривали, говорили, что ждут меня. Спасибо им большое, без этой поддержки было бы в разы труднее.

Первый сезон после восстановления я рассматривал как тестовый. А потом становилось всё лучше и лучше – по крайней мере, нога не беспокоила. Она болит только на фоне сильной усталости, – приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».