«Было ощущение, что делаю шесть шагов назад». Ковалёв — о решении сменить тренера

Бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, почему решил уйти от тренера Александра Волкова, с которым работал многие годы.

«В плане результатов прошлый сезон был довольно странный. Быть может, это моя вина, неправильная подготовка шла. Было чувство разочарования. После чемпионата России возникло ощущение, что я делаю два шага вперёд и шесть шагов назад (Артём Ковалёв занял 12-е место на первенстве страны. – Прим. «Чемпионата»). А я мальчик-то уже не маленький. Хочется делать три вперёд и один, допустим, назад», — приводит слова Ковалёва «Газета.Ru».